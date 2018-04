Lkw-Lenker gestoppt: 50 Übertretungen

Bei einer Kontrolle eines Lkws in der Obersteiermark sind am Freitagnachmittag von der Polizei 50 zum Teil schwerwiegende Übertretungen festgestellt worden. So soll der Lenker an einem Tag fast 18 Stunden am Steuer gesessen sein.

Der 50-jährige Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag steht laut Polizei unter Verdacht, durch mehrere Manipulationen des Kontrollgerätes ohne Fahrerkarte unterwegs gewesen zu sein.

An einem Tag fast 18 Stunden lang am Steuer

An einem Tag war er inklusive der Lade- und Stehzeiten an die 22 Stunden im Einsatz - fast 18 Stunden davon soll er hinter dem Lenkrad gesessen sein; weiters stellten die Beamten fest, dass sein Lkw-Führerschein bereits abgelaufen war.

Insgesamt wurden 50 Übertretungen der Sozialvorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten sowie weitere verkehrsrechtliche Belange angezeigt. Dem 50-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.