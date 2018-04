Bewusstsein verloren - in Gegenverkehr geraten

Ein 71 Jahre alter Autolenker hat am Freitag in Seiersberg nahe Graz im Bereich der Auffahrt der Pyhrnautobahn (A9) das Bewusstsein verloren und ist in mehrere Fahrzeuge des angehaltenen Gegenverkehrs gekracht.

Der 71-Jährige war mit seinem Pkw in Seiersberg in Richtung eines Einkaufszentrums unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache ohnmächtig wurde - daraufhin geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es in drei angehaltene Fahrzeuge prallte.

Unverletzt gebliebene Ärztin reanmierte Unfalllenker

Die Pkw-Lenker des Gegenverkehrs blieben unverletzt, allerdings wurde ein Fahrzeug schwer und zwei leicht beschädigt. Unter den Pkw-Lenkern befanden sich laut Polizei auch eine Ärztin und eine Krankenschwester, die den 71-Jährigen reanimierten - er wurde ins LKH Graz geflogen.