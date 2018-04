Diebin kam mit Kuchen und Blumen

Eine mutmaßliche Diebin hat sich im März mit Kuchen und Blumen das Vertrauen eines älteren Ehepaars in Hartberg erschlichen. Als die drei beim Kaffee saßen, stahl die Frau Bargeld und flüchtete. Jetzt konnte sie ausgeforscht werden.

Vor etwas mehr als einem Monat stand die damals noch unbekannte Frau vor der Tür des Wohnhauses des Ehepaars im Alter von 86 und 84 Jahren. Mit Kuchen und Blumen in den Händen lud sie das Ehepaar zu einer Kuchenjause ein und verschaffte sich so Zutritt zum Haus.

Bargeld aus Arbeitszimmer gestohlen

Als die drei beim Kaffee saßen, täuschte die Frau vor, dass sie auf die Toilette müsse. Als sie nach längerer Zeit nicht zurückkam, wurde das Ehepaar misstrauisch – und das zu Recht, denn die Besucherin war bereits im Arbeitszimmer und dürfte dort Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro aus einer Tasche gestohlen haben. Als die Hausbewohner sie zur Rede stellen wollten, flüchtete die Frau zu Fuß.

Eine Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Jetzt konnte die Polizei eine 35 Jahre alte Bosnierin als mutmaßliche Täterin ausforschen. Sie befindet sich derzeit wegen weiterer Einschleichdiebstähle in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft. Zum Diebstahl in Hartberg zeigte sie sich laut Polizei geständig.