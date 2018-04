Männer randalierten in Tankstellenlokal

Wegen zwei Randalierern in einem Tankstellenlokal musste die Polizei am Samstag in Trofaiach im Bezirk Leoben ausrücken. Die Männer zerschlugen Gläser und Aschenbecher und verletzten einen Polizisten.

Es war kurz nach 13.00 Uhr, als die beiden Männer – zwei Rumänen im Alter von 19 und 31 Jahren – in dem Lokal zu randalieren begannen. Sie zerschlugen einige Gläser und auch Aschenbecher.

Polizist bei Festnahme verletzt

Als die Polizei eintraf, waren die beiden Männer vor dem Lokal. Der Jüngere zeigte sich laut Polizei wenig kooperativ. Die Beamten nahmen die beiden Männer schließlich fest. Bei seiner Festnahme wehrte sich der 19-Jährige und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Die Männer werden angezeigt.