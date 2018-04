Rauchverbot: Betriebe stellen freiwillig um

Immer mehr Gastronomiebetriebe entscheiden sich freiwillig für ein Rauchverbot. Mit 1. Mai hätte das generelle Rauchverbot kommen sollen. Erleichtert über das gekippte Verbot sind hingegen kleinere Bars.

Mit 1. Mai hätte mit Beschluss der SPÖ/ÖVP-Bundesregierung unter Kanzler Christian Kern in Österreichs Gastronomie das generelle Rauchverbot kommen sollen. Von der neuen Regierung wurde das Verbot wieder gekippt.

Speiselokale entscheiden sich für Rauchverbot

Viele Gastronomiebetriebe in der Steiermark stellten bereits freiwillig auf rauchfrei um – etwa das Deli in Wagna, fast alle Lokale in Hitzendorf, das Cafe Centraal in Graz und andere - mehr dazu in St. Ruprechter Wirte starten „Rauchfrei-Initiative“ (5.3.2018). „Wir spüren einen Trend, dass sehr viele Speiselokale auf rauchfrei umstellen. Was auch sehr interessant ist, viele neu gegründete Speiselokale machen automatisch schon auf ‚Nichtraucher‘“, so Klaus Friedl, Fachgruppenobmann der steirischen Gastronomie in der Wirtschaftskammer.

Anders sei es bei kleineren Bars, so Friedl. Zwar hätten einige von ihnen schon umgestellt, „aber es gibt halt Barbereiche, bei denen man nicht umstellen kann, weil es beispielsweise einfach keinen Freiraum gibt. Diese lassen sich entweder noch Zeit oder behalten es so bei wie es das Gesetz derzeit vorsieht.“

Umsatzeinbußen im Bereich der Theken

Sieht man sich die Umsätze in Betrieben an, die freiwillig auf rauchfrei umgestellt haben, so fällt laut Klaus Friedl auf: „Die Wirte haben Umsatzeinbußen, das muss man so sagen, aber hauptsächlich im Bereich an der Theke. Während Betriebe, die Speisen auskochen, sehr gutes Feedback vor allem von Familien bekommen.“ Wie viele Lokale in der Steiermark mittlerweile tatsächlich freiwillig auf rauchfrei setzen oder gesetzt haben, könne man nicht sagen, da diese diesbezüglich keine Meldung machen müssen. Dennoch falle auf, so Friedl, dass die Tendenz zum Nichtraucherlokal in der Steiermark absolut steigend sei.