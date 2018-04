Mann verlor Finger in Holzspaltgerät

Seinen rechten Zeigefinger hat am Sonntag ein 58-Jähriger bei einem Unfall in St. Katharein an der Laming im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verloren: Der Mann war mit seiner Hand in ein Holzspaltgerät geraten.

Gegen 9.45 Uhr wurde das Rote Kreuz nach St. Katharein gerufen, wo der 58-Jährige damit beschäftigt war, Holz zu spalten. Plötzlich geriet er mit dem Finger in die Schneidefläche des Spaltgeräts und amputierte sich so den rechten Zeigefinger.

Mit Hubschrauber ins Spital gebracht

Nach der umgehenden Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Laut Rotem Kreuz war sein Zustand stabil.