Rauferei bei Hobbyfußballturnier in Hitzendorf

Bei einem Hobbyfußballturnier am Sonntag in Hitzendorf im Bezirk Graz-Umgebung ist es zu einer Rauferei unter Zuschauern gekommen. Rund 30 Personen sollen beteiligt gewesen sein. Die Polizei wurde alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Gegen 16.00 Uhr kam es laut Polizei im Rahmen des Fußballturniers zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Zuschauern. Nach dem Spiel sollen etwa 30 Personen auf einem Parkplatz aneinandergeraten sein – auch ein Messer soll laut Polizei im Spiel gewesen sein.

Keine Verletzten bei Gerangel

Als mehrere Polizeistreifen und Rettungskräfte bei der Sportanlage eintrafen, war die Auseinandersetzung schon beendet, es waren noch die Spieler einzelner Mannschaften am Platz. Verletzt worden ist bei dem Vorfall niemand, die Polizei führt noch weitere Erhebungen durch. Laut einem Beamten der Polizeiinspektion Hitzendorf habe es im Zuge dieses Hobbyturniers schon einmal ein Gerangel gegeben.

Hobbyverband will Vorfall nachgehen

Der Obmann des Hobbyverbandes, der jedes Wochenende in Hitzendorf spielt, bestätigt auf Anfrage, dass die Rauferei von Zuschauern ausging. Sollte sich herausstellen, dass die Beteiligten zu den Mannschaften gehören, schließt er Sanktionen für die Teams nicht aus. Es sei aber kein Messer im Spiel gewesen und man habe noch nie Probleme mit Zuschauern gehabt. Man spiele seit sechs Jahren in der Steiermark, ohne dass es zu derartigen Vorfällen gekommen wäre.

Er sei bereits mit dem Obmann der Sportunion Hitzendorf, die den Platz vermietet, in Kontakt. Man kritisiere den Vorfall aufs Schärfste und werde Maßnahmen ergreifen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Der Obmann der Sportunion Hitzendorf kündigte auf Anfrage an, dass es ein Gespräch geben wird. Es gebe eine Vereinbarung und daran müsse man sich halten.