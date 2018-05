Tag der Arbeit mit Kundgebungen

Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, kommt von SPÖ und KPÖ Kritik an der Bundesregierung. Bei Kundgebungen in Graz geht es vor allem um das Thema Arbeitszeitenpläne. ÖVP und FPÖ wollen sich bei jenen bedanken, die am Feiertag arbeiten.

Die Wurzeln des 1. Mai liegen im Kampf für den Acht-Stunden-Tag, erinnert der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer. Heute sei der Kampf für den guten Ausgleich zwischen Arbeits- und Freizeit aktuell denn je: „Wenn man über 60 Stunden-Woche, Zwölf-Stundentag und absolut flexible Arbeitszeiten nachdenkt, dann geht es jetzt am 1. Mai darum zu sagen, wir Menschen sind keine Produktionsfaktoren. Nicht wir funktionieren für die Wirtschaft, sondern wirtschaftlicher Erfolg und Arbeit soll fürs Lebensglück der Menschen da sein.“

SPÖ-Kritik an schwarz-blauer Bundesregierung

Mehr als 80 Veranstaltungen organisiert die SPÖ rund um den diesjährigen 1. Mai. Die größte gibt es in Leoben - mit dem ersten Maiaufmarsch seit sechs Jahren soll aber auch in Graz wieder ein Zeichen gesetzt werden - mehr dazu in 1. Mai: Grazer SPÖ wieder am Grazer Hauptplatz (27.4.2018). Bei allen Kundgebungen der SPÖ wird die Kritik an der schwarz-blauen Bundesregierung im Mittelpunkt stehen, so Schickhofer: „Wir haben dafür gekämpft, dass es starke Gewerkschaften gibt, dass es Kollektivverträge gibt. An dem kratzt die Regierung. Die Regierung will zulassen, dass wieder jeder einzelne mit dem Chef verhandeln muss.“

Besuche in Firmen und Sozialeinrichtungen

ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer will sich auch heuer wieder bei Menschen bedanken, die am 1. Mai arbeiten. Thematisch wird der Schwerpunkt auf Sicherheit, Wirtschaft und Pflege gesetzt. Schützenhöfer wird die Polizeiinspektion Seiersberg, den Chiphersteller austriamicrosystems und das Senecura-Sozialzentrum Unterpremstätten besuchen.

Auch FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann will mit seiner Partei, wie er sagt, „Dank und Wertschätzung für die am Feiertag arbeitende Bevölkerung“ zeigen - örtliche Polizeidienststellen und Pflegeheime stehen auch hier auf den Besuchsplänen der Funktionäre.

Die KPÖ marschiert unter dem Motto „Frieden und Arbeit“ durch die Grazer Innenstadt und wird - wie die SPÖ - die Arbeitszeitenpläne der Bundesregierung kritisieren. Die Grünen haben bereits am Montag den „Tag der Arbeitslosen“ begangen und dabei der Regierung vorgeworfen, nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die Arbeitslosen zu bekämpfen.