Bei Maibaumaufmarsch schwer verletzt

In Bruck an der Mur ist am Dienstag ein 86-Jähriger beim Maibaumaufmarsch schwer verletzt worden. Der Mann geriet unter den Anhänger, auf dem der Maibaum transportiert worden ist und wurde überrollt.

Im Bereich des Brustkorbes erlitt der Pensionist schwere Verletzungen, als ihn der Anhänger überrollte. Wie der 86-Jährige unter den Anhänger gekommen ist, ist noch unklar. Eine anwesende Krankenschwester kam zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

RK Bruck-Mürzzuschlag/Steiger

Die alarmierten Einsatzkräfte des Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag und der Notarzt des LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, führten umgehend erste sanitätsdienstliche und notärztliche Maßnahmen am Patienten durch. Dabei wurden Verletzungen am Thorax festgestellt. Der Notarzthubschrauber wurde angefordert und brachte den Schwerverletzten zum LKH Graz.