Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Vier Fahrzeuge sind am Dienstag in Kapfenberg in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Auslöser war eine Pkw-Lenkerin, die abbiegen wollte.

Die 42-jährige Obersteirerin war auf der Tragösserstraße beim Ortsteil Stegg unterwegs und wollte links abbiegen. Dabei prallte ein nachkommender Pkw gegen ihr Fahrzeug. Ein nachkommender Moped-Lenker fuhr ebenfalls auf. Danach kollidierte laut Polizei auch ein entgegenkommender Pkw mit den verunfallten Fahrzeugen.

RK Bruck-Mürzzuschlag/Steiger

Laut Rotem Kreuz konnten alle Unfallbeteiligten selbständig ihre Fahrzeuge verlassen. Von den Einsatzkräften wurden sanitätsdienstliche und notärztliche Maßnahmen durchgeführt. Drei Personen wurden leicht verletzt.