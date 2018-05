Motorboot kippte: Mann schwer verletzt

In Halbenrain in der Südoststeiermark hat am Sonntag ein Mann bei Arbeiten an seinem Motorboot schwere Verletzungen erlitten.

Der 46-Jährige hatte das Motorboot auf Holzpaletten aufgebockt, als es eine Windböe plötzlich zur Seite kippte.

Zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt

Der Mann stürzte rücklings zweieinhalb Meter in die Tiefe und prallte auf dem Schotterboden auf. Seine Frau alarmierte die Rettung, die den schwer verletzten 46-Jährigen ins Krankenhaus brachte.