Kindergartenpädagogen werden Akademiker

Kindergartenpädagogen erhalten ab dem kommenden Wintersemester eine akademische Ausbildung: In drei Landeshauptstädten - darunter auch in Graz - startet das neue Bachelorstudium für Elementarpädagogik.

In Europa ist ein Universitätsabschluss für Kindergartenpädagogen längst Standard, in Österreich wird das heuer erstmals umgesetzt. Die Pädagogische Hochschule und die Kirchliche Pädagogische Hochschule bieten das Bachelorstudium für Elementarpädagogik ab Herbst gemeinsam an.

Hochschule erwartet Ansturm an Interessierten

In Graz, Klagenfurt und Eisenstadt stehen jeweils 30 Studienplätze zur Verfügung, so Elgrid Messner, Rektorin der Pädagogischen Hochschule: „Wir sehen es als einen ersten Schritt für weitere Entwicklungen. Das Studium wendet sich an Kindergartenleiterinnen und -leiter und solche Pädagoginnen und Pädagogen, die sich dafür interessieren.“

Generell seien Kindergartenpädagogen sehr interessiert an Weiterbildung, ob Montessori oder Motopädagogik, sagt Elgrid Messner - sie erwartet daher auch am Studium großes Interesse: „Wir sind am Dienstag um 0.00 Uhr online gegangen mit der Anmeldung, um 0.01 Uhr hatten wir die erste Anmeldung. Wir rechnen mit einen großen Ansturm.“

Personalführung und Konfliktmanagement

Inhaltlich geht es unter anderem um Personalführung und Konfliktmanagement, und man soll lernen, ein Kind möglichst gut zu beobachten. Nur wenn man weiß, wo ein Kind steht, könne man es bei den nächsten Entwicklungsschritten unterstützen.

Es sei zwar wesentlich, dass eine Pädagogin die Kinder einfach gern hat, dennoch sei eine akademische Ausbildung enorm wichtig, betonte am Mittwoch auch Siegfried Barones, Rektor der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule: „Es braucht heutzutage gesellschaftlich schon so etwas wie eine gewisse Diskursfähigkeit, sich im bildungswissenschaftlichen Diskurs einzubringen, das sind schon Qualifikationen, denke ich mir, die eine akademische Bildung schon in höherem Maß ermöglicht als die bisherige Sekundarbildung.“

Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) sieht in dem Bachelorstudium einen wichtigen Schritt: „Bildung beginnt ja nicht erst in der Schule, Bildung beginnt tatsächlich um ein Stück weit früher, es geht um Sprachentwicklung, soziale Kompetenz, motorische Fähigkeiten.“

