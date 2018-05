Taliban-Mitgliedschaft: 20-Jähriger vor Gericht

In Leoben steht am Mittwoch ein junger Afghane vor Gericht, der bereits wegen Mordversuchs zu sechs Jahren Haft verurteilt worden ist. Nun wird dem 20-Jährigen vorgeworfen, Mitglied der Taliban-Miliz gewesen zu sein.

Der junge Afghane war im Jahr 2015 nach Österreich gekommen und hatte hier um Asyl angesucht. In seinem Asylantrag gab er an, dass er in die Fänge der Taliban geraten sei und vor dieser Terrororganisation flüchten habe müssen.

Im Umgang mit Sprengstoffen geschult

Nun wirft die Staatsanwaltschaft dem 20-Jährigen aber vor, dass er sich den Taliban freiwillig angeschlossen habe: Er sei zwischen 2014 und 2015 im Umgang mit Waffen und Sprengstoffen geschult worden; auch habe er den Umgang mit Sprengstoffgürteln gelernt und der Terror-Organisation zugesagt, einen Sprengstoffanschlag auf einen US-Flughafen zu begehen.

Da der heute 20-Jährige zum Zeitpunkt seiner möglichen Taliban-Gefolgschaft noch ein Jugendlicher war, gilt ein niedrigerer Strafrahmen - die Höchststrafe liegt bei fünf Jahren Haft als Mitglied einer terroristischen Vereinigung; ein Urteil soll es noch am Mittwoch geben.

Bereits wegen Mordversuchs verurteilt

Bereits rechtskräftig ist die Verurteilung des jungen Afghanen zu sechs Jahren Haft wegen Mordversuchs: Anfang April letzten Jahres war er nach einem Referat über unterschiedliche Volksgruppen in Afghanistan mit anderen Schülern seiner Schul-Vorbereitungsklasse aneinandergeraten. Im Zuge der Rauferei hatte der Afghane dann ein Messer gezückt und auf einen seiner Kontrahenten eingestochen - unter anderem in den Hinterkopf. Der Angeklagte sprach damals von Notwehr, die Geschworenen glaubten ihm jedoch nicht und sprachen ihn schuldig - mehr dazu in Mordversuch: Sechs Jahre Haft für Schüler (9.10.2017)