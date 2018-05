Schüler fordern „Pickerl“ für Zentralmatura

Am Donnerstag startet in den Gymnasien und berufsbildenden höheren Schulen die diesjährige Zentralmatura. Steirische Schülervertreter fordern nun, die zentrale Reifeprüfung nach mittlerweile drei Jahren zu evaluieren. Auch ein Auto müsse zum Service, so die Argumentation.

Die Zentralmatura startete in Österreich flächendeckend vor drei Jahren, an manchen Schulen gibt es sie seit fünf Jahren. Schülervertreter erheben nun die Forderung, die standardisierte Reifeprüfung zu evaluieren. Nur so könne man feststellen, ob die Schüler mit der neuen Reifeprüfung gut auf das spätere Leben vorbereitet werden.

Wissensniveau in den einzelnen Klassen überprüfen

Die ersten Absolventen der Zentralmatura hätten bereits einen Uni-Abschluss, trotzdem sei die standardisierte Reifeprüfung noch nie begutachtet worden, kritisieren die steirischen Schulsprecher. Ein neues Auto müsse nach drei Jahren zum Service gebracht werden, sagt der steirische Landesschulsprecher Thaddäus Görger: „Bei der Zentralmatura geht das leider verloren. Bei der Zentralmatura wird jetzt nicht einmal nach fünf Jahren geschaut, ob das sinnvoll ist. Wenn man einmal schauen würde, ob das passt, wäre das schon ein riesiger Vorteil, und das fehlt im Moment.“

Konkret solle man prüfen, welches Wissens-Niveau die einzelnen Klassen haben, sprich zu schauen, ob und wie sich der Notendurchschnitt bei der Matura im Vergleich zu den Oberstufenjahren in den einzelnen Fächern verändert hat. So könne man feststellen ob eine Klasse bei der Matura über- oder unterfordert sei, sagt Thaddäus Görger.

Einheitliches Computerprogramm fehlt

Ein weiteres Problem ist laut dem Schulsprecher, dass nicht alle Schüler die gleichen Technologien nutzen könnten, etwa in Mathematik: „Es gibt einige Schulen die können mit dem Computerprogramm Geogebra maturieren, einige mit einem grafischen Taschenrechner“. Der Schulsprecher fordert, dass alle das gleiche Computerprogramm für die Mathematik-Matura verwenden dürfen: „Es sind zwei verschiedene Systeme, man kann nicht einfach zwei Systeme übereinander legen und sagen, das wird schon das gleiche sein. Wenn man wirklich vergleichbar sein will, müssen auch die Grundvoraussetzungen die gleichen sein.“

Wegen der Feiertage im Mai dauert die Zentralmatura übrigens heuer besonders lange. Sie zieht sich aufgrund der Fenstertage im Mai über vierzehn Tage. Normalerweise dauert die standardisierte Reifeprüfung maximal zehn Tage.