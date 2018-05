Feuerwehr- und Zivilschutzschule erweitert

Am Freitag findet mit dem Florianitag der Festtag der Feuerwehren statt. Dazu feiert der Landesfeuerwehrverband in Lebring auch die abgeschlossene Sanierung und Erweiterung der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark.

Mit dem Zubau wurde die Lücke zwischen Fahrzeughalle und Atemschutzgebäude geschlossen. Auf rund 1.800 Quadratmetern erstrecken sich die neuen Räumlichkeiten, deren Herzstück spezielle Sanitäranlagen sind, so Landesfeuerwehrkommandant Albert Kern: „Der Schwarz-Weiß-Bereich, das ist ein Rein-Unrein-Bereich für die Ausbilder und Teilnehmer, die bei ihren Übungen kontaminiert worden sind, damit sie sich, die Schutzbekleidung und die Ausrüstung reinigen können. Das ist ein einfaches Muss bei dieser hohen Frequenz an Kursteilnehmern.“

14.440 Teilnehmer drückten im Vorjahr die Feuerwehr-Schulbank in Lebring, die Kurse waren zu 90 Prozent ausgelastet; mit ähnlichen Zahlen rechnet man auch heuer. In Zukunft werde man durch den Zubau vor allem die sogenannte Heißausbildung verstärken, so Kern: „Wir haben eine tolle Übungsanlage, wo einsatzrealistisch geübt werden kann, wo die Leute tatsächlich mit Feuer, mit Rauch in Berührung kommen. Diese Lehrgänge werden wir sicher forcieren.“

4,8 Mio. Euro investiert

In gut zwei Jahren Bauzeit entstand der neue Teil der Schule, Kostenpunkt rund 4,8 Mio. Euro: „Wir haben die Atemschutzwerkstätte neu gebaut, Büroräumlichkeiten für die Ausbildner, wir haben eine Funkwerkstätte mitintegriert und auch für den Bereichsfeuerwehrverband Leibnitz Möglichkeiten geschaffen, hier Büroräumlichkeiten zu nutzen.“

Rechtzeitig zur Eröffnung am Florianitag wurden die Arbeiten beendet - als letztes wurden übrigens die Brandschutztüren montiert. Mit einem großen Fest will man die abgeschlossene Bauzeit ab Freitagvormittag feiern.

