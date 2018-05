Hofer: „Gespannt, ob es zu Murgondel kommt“

Bei seinem Steiermarkbesuch am Donnerstag hat sich FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer auch zum Thema Nahverkehrsausbau geäußert - er sei gespannt, ob es zu einer Umsetzung der Murgondel kommt.

Grundsätzlich seien für Maßnahmen in den Städten die Städte selbst verantwortlich, so der Infrastrukturminister am Donnerstag in Graz - doch „wir zahlen auch in Wien bei dem Ausbau der U-Bahn mit - nämlich 50 Prozent der Kosten“. Letztendlich hätten auch andere Städte wie Graz, Salzburg und Linz mittlerweile ähnliche Probleme wie Wien: „Immer mehr Verkehr. Und das nicht nur an den Tagesrandzeiten“, betont Hofer.

Deshalb wolle er, „dass auch der Bund Städte wie Graz, Linz und Salzburg unterstützt. Mir gefällt das Projekt dieser Stadtseilbahn gut, das in Graz entwickelt wird - und ich bin gespannt, ob es da auch zu einer Umsetzung kommt“.

Machbarkeitsstudie in Arbeit

Neben der Verkehrsentlastung haben Befürworter im Zuge der vieldiskutierten Planungen an der Seilbahn durch Graz auch eine Touristenattraktion im Auge. Nach Kritik an den Kosten war die Vorarbeit an dem Großprojekt 2011 allerdings eingestellt worden.

Aktuell arbeiten Fachleute in puncto Murgondel jedoch an einer Machbarkeitsstudie. Darüber hinaus diskutiert man in der Grazer ÖVP-FPÖ-Stadtregierung auch einmal mehr über den Bau einer U-Bahn, zu der ebenfalls eine Machbarkeitsstudie im Gange ist - mehr dazu in U-Bahn in Graz: Machbarkeit wird geprüft (11.4.2018).

