Tischlerei stand in Flammen

Zu einem Großeinsatz sind die Feuerwehren rund um Pinggau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Donnerstag gerufen worden: Eine Tischlerei stand in Flammen. Das Feuer soll über mehrere in Öl getränkte Putzlappen enstanden sein.

Ein 51-jähriger Landwirt bemerkte den Brand gegen 5.00 Uhr früh, als er zum Melken in den Stall ging. Das Feuer war in der Tischlerei seines Sohnes ausgebrochen, die sich über dem Kuhstall befindet. Er versuchte noch den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, was ihm aber nicht gelang.

Gasflaschen im Gebäude gelagert

Daraufhin verständigte er die Feuerwehr: 81 Einsatzrkäfte von fünf Feuerwehren konnten den Brand rasch löschen und Schlimmeres verhindern. Denn in dem Gebäude waren auch Gasflaschen gelagert, die glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden.

FF Sparberegg

Der Landwirt musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Hartberg eingeliefert werden. Sonst wurde bei dem Brand niemand verletzt. Laut der Brandursachenermittlung war die Ursache eine Selbstentzündung von mehreren in Öl getränkten Putzlappen, die nach der Verwendung über Nacht in einem Plastikkübel gelagert wurden. Die Höhe des Sachschadens war zuletzt noch nicht bekannt; die Brandsachverständigen ermitteln.