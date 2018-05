Gesuchter Betrüger sperrte sich in Bustoilette ein

Ein seit zwei Jahren gesuchter, mutmaßlicher Betrüger ist im Zuge einer Buskontrolle am Donnerstag in der Obersteiermark festgenommen worden. Der Mann hatte sich zuvor einige Zeit in der Bustoilette eingesperrt.

Beim Bahnhof in St. Michael im Bezirk Leoben führten die Beamten fremdenpolizeiliche Kontrollen bei Reisebussen durch. Der 47-Jährige, der von Wien auf dem Weg nach Klagenfurt war, bemerkte das, ging zur Bustoilette und sperrte sich ein.

Wegen Betrügereien gesucht

Nach einiger Zeit öffnete er aber die Tür, da die Beamten nicht lockerließen. Bei seiner Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Mann seit rund zwei Jahren wegen mehrfacher Betrügereien gesucht wird - von Seiten der Staatsanwaltschaften Wien und Klagenfurt gab es eine Festnahmeanordnung. Da der Mann nirgends gemeldet war, konnte er bis jetzt nicht ausgeforscht werden. Der 47-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.