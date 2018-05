Recreation geht auf musikalische Europa-Reise

Das Grazer Orchester recreation nimmt sein Publikum im neuen Programmjahr 2018/2019 mit auf eine Europa-Rundreise. Zu hören ist Musik von Skandinavien bis Sizilien. Am Pult stehen in der nächsten Saison mehr Frauen als Männer.

Dass von neun Konzerten des großen Orchesters fünf von Frauen geleitet werden, ist kein Zufall, so Intendant Mathis Huber bei der Programmpräsentation am Freitag: „Wir haben seit Jahren die politische Ambition, die anachronistische Schande, dass Frauen vom Dirigentenpult ferngehalten werden, nicht weiter zu tragen.“

Junge Musiker am Werk

In der kommenden Saison sind auch sehr viele junge Musiker am Werk. So wird das erste Konzert vom 23 Jahre alten Steirer Patrick Hahn geleitet. Der Dirigent - er schrieb als Schüler die Oper „Die Frittatensuppe“ - arbeitete unter anderem bereits an den Staatsopern in München und Hamburg. Auf dem Programm steht neben Werken von Mendelssohn und Spohr auch das Saxofonkonzert op.14 von Lars-Erik Larsson.

Cellokonzert und Weihnachtskonzert

„Tschechische Märchen“ erklingen unter der Leitung von Ruth Reinhardt, wenn sie einige symphonische Dichtungen von Antonin Dvorak dirigiert. Das Cellokonzert des Komponisten wird der ebenfalls 23 Jahre alte Andrei Ionita spielen. Ein großes Projekt ist diesmal das Weihnachtskonzert: Drei Mal wird Händels „Messiah“ aufgeführt werden, unter der Leitung von Andreas Stoehr singen Cornelia Horak, Juliette Chauvet, Franz Gürtelschmied und Mathias Hausmann. „Wir können die Erkenntnisse aus dem Barockorchester hier umsetzen“, so Huber.

recreation

In den Süden geht es mit dem Programm „Bella Italia!“, wenn Daniela Musca Werke von Verdi und Cimarosa sowie Tschaikowskys „Capriccio Italien“ dirigiert. Die Dirigentin Eva Ollikainen ist erneut zu Gast und bringt Beethovens achte Symphonie sowie Musik von Sibelius. Ebenfalls schon mehrmals mit dem recreation-Orchester gespielt hat Mei-Ann Chen, die zwei Konzerte leiten wird, darunter eines mit Pianist Bernd Glemser und Klavierkonzerten von Mendelssohn und Schumann.

Bach, Brahms und Mozart in Kombination

Eine Bach-Suite und ein Cellokonzert von Christian Muthspiel sind unter dem Titel „A Sirious Game“ zu hören, wobei Muthspiel selbst am Pult stehen wird. Die Saison „krönen und abschließen“ wird laut Mathis Huber „Hamburg gegen Wien“: Sinfonien von Bach und Brahms werden hier mit Mozarts Klavierkonzert Nr. 14, gespielt von Markus Schirmer, kombiniert. Vier Konzerte des Barockensembles, darunter im Dezember „Fürstenweihnacht“ zur Einstimmung auf das Fest, ergänzen das Programm.

