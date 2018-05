Erstmals Frau als Geschäftsführerin der Jäger

Erstmals in der Geschichte der steirischen Jäger leitet eine Frau deren Geschäfte. Marion Sarkleti-König ist seit Mai im Amt. Sie will künftig bei potenziellen Konflikten noch stärker vermitteln und am Image der Jäger arbeiten.

1,6 Millionen Hektar und 24.000 Jäger gehören zum neuen „Revier“ von Marion Sarkleti-König. Die Obersteirerin und zweifache Mutter ist die erste Frau, die die Geschäfte der steirischen Jägerschaft leitet: "Wobei ich nicht bestreiten möchte, dass es etwas ausmacht in der Runde, aber das möchte ich nicht auf die Jägerschaft beschränken. Es schafft ein anderes Klima und das tut vielen, vielen Themen sehr gut und so tut es auch sicher der Jagd gut“, so Sarkleti-König.

Jagd als intensive Auseinandersetzung mit Natur

Jagd hat eine lange Tradition - ihr Image ist veraltet. Daran will die neue Geschäftsführerin der steirischen Landesjägerschaft arbeiten: „Wir möchten uns nicht rechtfertigen für unser Tun, sondern wir möchten uns erklären. Wir möchten zeigen, dass Jagd nicht das ist, worauf man auf den ersten Blick geneigt ist, sie zu reduzieren - nämlich darauf einen Schuss anzubringen, sondern Jagd ist diese intensivste Auseinandersetzung mit der Natur.“

Bewusstsein für Jagd schaffen

Konflikte um den Lebens- und Erholungsraum Wald gibt es ebenso viele wie Potential, Menschen einander dadurch näher zu bringen, sagt Sarkleti-König, die bis letzten Herbst bei der steirischen Schuldnerberatung tätig war. Ihre Erfahrung im Umgang mit Menschen will sie nutzen, um Bewusstsein für die Jagd zu schaffen: „Hier werden Pflanzen gesetzt, ob in der Landwirtschaft oder im forstlichen Bereich, und das muss wachsen damit dieser Bereich, den wir als Natur erleben, auch erhalten bleibt. Und hier braucht es den regulierenden Eingriff der Jagd, um das alles, dieses künstliche Gleichgewicht, das wir hier geschaffen haben, irgendwie in der Balance zu halten.“

Im Jänner des Vorjahres gab es einen Wechsel an der Spitze der Landesjäger. Fast ein Vierteljahrhundert lang hat Heinz Gach seine Funktion ausgeübt. Im Vorjahr wurde Franz Mayr-Melnhof-Saurau zu seinem Nachfolger gewählt - ein Generationenwechsel - mehr dazu in Generationswechsel in Steiermarks Jägerschaft (21.1.2017).

