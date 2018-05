IS-Verdacht: Iraker in Judenburg festgenommen

Drei Iraker sind in einem Asylheim in Judenburg im Bezirk Murtal wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Die Männer sollen Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat sein. Der Verfassungsschutz ermittelt.

Laut Polizei sind die Männer am Donnerstag in Judenburg von der Spezialeinheit Cobra festgenommen worden - wie am Samstag auch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leoben, Yvonne Huber, bestätigt. Sie sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und sollen vor zwei Jahren mit dem Flüchtlingsstrom nach Österreich gekommen sein.

Bisher keine Hinweise auf Anschlagspläne

Zuletzt waren die Männer in einer Privatunterkunft für Asylwerber in Judenburg untergebracht. Nähere Details sind derzeit nicht bekannt; auch nicht, ob die Männer Anschlagspläne hatten. Hinweise darauf seien bei den bisherigen Durchsuchungen nicht gefunden worden, heißt es von der Polizei. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung übernahm die Ermittlungen.

Seit Februar ist ein Bosnier, der wegen Terrorverdachts im Dezember 2017 in Graz verhaftet worden ist, wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Graz veranlasste nach einer Beschwerde des Anwalts des Verdächtigen die sofortige Enthaftung - mehr dazu in Nach Terrorverdacht: Bosnier aus U-Haft entlassen (2.2.2018).