19-Jähriger nach Verkehrsunfall gestorben

Ein 19-Jähriger ist neun Tage nach einem Verkehrsunfall in Weiz seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Der junge Mann saß am Beifahrersitz, als der 20 Jahre alte Lenker von der Straße abkam und der Wagen gegen einen Baum prallte.

Bei dem Unfall am 24. April wurden beide Fahrzeuginsassen im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 19-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in das LKH Graz gebracht – mehr dazu in Kontrolle über Pkws verloren: Drei Verletzte (25.4.2018). Am Samstag teilte die Polizei mit, dass der Beifahrer am Donnerstag – neun Tage nach dem Unfall – im Krankenhaus gestorben ist.

Schwere Unfälle auf Autobahnen

Zu mehreren schweren Unfällen ist es Samstagfrüh auf steirischen Autobahnen gekommen: Auf der Südautobahn (A2) im Packabschnitt prallte ein Pkw im Kalcherkogeltunnel gegen eine Betonleitwand. Die Lenkerin wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Wenig später kam es auf der Pyhrnautobahn (A9) im Gleinalmtunnel zu einer Kollision zweier entgegenkommender Pkw. Dabei entstand enormer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Auf der A9 bei Schäffern dürfte Sekundenschlaf die Ursache für einen schweren Unfall gewesen sein. Laut Polizei fuhr ein Autolenker aus Polen auf einen Lkw auf. Alle vier Autoinsassen mussten ins Spital gebracht werden. Im Plabutschtunnel bei Graz kam es zu einem Auffahrunfall mit drei Lkw. Zwei Sattelschlepper konnten weiterfahren, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.