Neuer Präsident für steirischen Skiverband

Der steirische Skiverband hat nach 31 Jahren am Freitag in Tauplitz ein neues Präsidium gewählt. Karl Schmidhofer folgt Helmuth Lexer als neuer Präsident nach. Zum neuen Team gehört auch Speed-Queen Renate Götschl.

Der neue Präsident im Verband, Karl Schmidhofer, hat mit seinem neuen Team große Pläne: „Wir müssen schauen, dass wir die Großveranstaltungen in der Steiermark halten, da haben wir Kompetenz, das können wir, das haben wir großartig mit den Vereinen durchgeführt. Zum zweiten müssen wir schauen, dass wir die Rahmenbedingungen, das heißt auch Sponsoring, Geld, was natürlich gebraucht wird, um den Spitzensport zu betreiben, da müssen wir ansetzen, dass wir die steirischen Sportlerinnen und Sportler an die Spitze bringen, und dass sie möglichst viele Erfolge für die Steiermark einfahren.“

Wechsel nach 31 Jahren Amtszeit

Mit 31 Jahren Amtszeit war Helmuth Lexer der längst dienende Präsident im Skiverband. Und deshalb blickt Lexer auch mit Stolz auf seine Ära zurück: „Es ist uns gelungen in allen Regionen der Steiermark, in den zehn Skibezirken, gute Nachwuchsarbeit zu leisten, die Vereine zu unterstützen, und die Kinder, Schüler und Jugendliche zum Rennsport zu bringen. Es ist weltweit einzigartig, dass alle FIS-Weltmeisterschaften in der Steiermark durchgeführt werden, das ist ein Erlebnis für den steirischen Präsidenten, für alle Funktionäre, auch für das Land Steiermark, weil damit sind wir im Guiness-Buch der Rekorde und schnell ist die Zeit vergangen."

ORF

Anfang Februar feierte der steirische Skiverband sein 125. Jubiläum. Vor genau 125 Jahren fand in Mürzzuschlag das erste Skirennen statt und hier wurde auch einen Tag zuvor der steirische Skiverband gegründet. Begonnen hat im Februar 1893 alles ganz klein - mehr dazu in Steirischer Skiverband feiert 125. Jubiläum (2.2.2018).

