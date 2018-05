Messe für Jungunternehmer in Graz

Die Steiermark ist weiterhin Gründerland Nummer eins. Noch nie wurden so viele Unternehmen neu gegründet wie im Vorjahr. Im Messecongress Graz konnten Interessierte am Samstag das Angebot der Gründermesse nutzen.

Mehr als 4.100 Firmengründungen gab es in der Steiermark im Vorjahr. Damit Firmenneugründer am Markt bestehen können und Risiken minimieren können, fand am Samstag in Graz wieder die Gründermesse statt.

Trend zur Selbstständigkeit trotz Beruf

Im Schnitt sind Unternehmensneugründer 36 Jahre alt. Schon jedes zweite neue Unternehmen wird von Frauen gegründet. „Ein Trend ist auch, dass sich viele Leute nebenberuflich selbstständig machen. Ich glaube auch dieser Trend treibt die Zahlen voran. Viele möchten ihr Hobby ausbauen, um zu schauen, ob aus dem Hobby ein Unternehmen werden kann, mit dem man überleben kann, das ist für viele Motivation, aber auch natürlich der Zuverdienst“, so Michaela Steinwidder vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Steiermark.

Langfristiges Überleben am Markt

Nach Branchen gibt es die meisten Neugründungen im Dienstleistungsbereich, im Gewerbe und Handwerk, im IT- und Consultingbereich und im Tourismus und Onlinehandel. Das Angebot an Gründerberatungen ist groß und wichtig, um das langfristige Überleben am Markt zu sichern, so Steinwidder: „Die Überlebensquote ist eigentlich sehr gut. Nach fünf Jahren sind noch immer 67,7 Prozent der Gründer am Markt. Die Lebensquote hat sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert.“

