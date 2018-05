Pkw-Lenker starb bei Frontalzusammenstoß

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es Samstagabend im Bezirk Weiz gekommen. Ein 51 Jahre alter Mann kam bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos ums Leben.

Der Oststeirer war gegen 19.15 Uhr auf der B64 zwischen Gleisdorf und Weiz unterwegs. In St. Ruprecht an der Raab kam er laut Polizei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Auto einer 32 Jahre alten Oststeirerin.

Lenker war nicht angegurtet

Für den 51 Jahre alten Lenker gab es laut Polizei keine Rettung mehr. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er war nicht angegurtet, so die Polizei. Die zweite Autolenkerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die 32-Jährige wurde in das LKH Weiz eingeliefert. Für die Bergung der beiden Fahrzeuge waren die Feuerwehren St. Ruprecht, Kühwiesen und Gleisdorf mit 60 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz.