Zehn neue Windkraftanlagen für die Steiermark

Der Ausbau der Windkraftwerke in der Steiermark wird fortgesetzt. Laut IG Windkraft haben zehn Anlagen einen Fördervertrag erhalten. Investitionsvolumen: 46 Millionen Euro.

Die Förderstelle OeMAG konnte aufgrund der kleinen Novelle des Ökostromgesetzes 2017 zusätzliche Förderverträge vergeben. Zehn Windräder werden dadurch in den nächsten vier Jahren Wertschöpfung und Arbeitsplätze in die Steiermark bringen. „Es freut mich, dass die Steiermark den Ausbau von grünem Strom weiter vorantreiben kann“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer. „Für weitere fertig genehmigte Windräder bedarf es noch einer raschen Lösung beim Ökostromgesetz, damit sie in dieser Legislaturperiode errichtet werden können“, ergänzt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Windkraftbezirke: Weiz, Bruck-MZ und DL

Durch die Mittel der kleinen Ökostromnovelle 2017 und das jährliche Förderkontingent konnte die Förderstelle ÖeMAG Verträge für 148 Windkraftwerke mit einer Leistung von knapp 500 MW vergeben. Zehn steirische Windkraftanlagen in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg und Weiz haben auch einen Fördervertrag erhalten. Diese können in den nächsten vier Jahren errichtet werden und ein Investitionsvolumen von mehr als 46 Millionen Euro auslösen.

Sauberer Strom für 18.000 steirische Haushalte

Die zehn neuen Windräder bringen weiteren sauberen Windstrom für 18.000 Haushalte und sparen so viel CO2 ein, wie 17.000 PKW ausstoßen. 13 Millionen Euro Wertschöpfung entstehen bei der Errichtung der Anlagen. Dabei werden 170 Personen beschäftigt sein. 1,5 Millionen Euro werden die Windräder drüber hinaus durch Wartung und Betrieb Jahr für Jahr in die Steiermark bringen und 15 Menschen einen Dauerarbeitsplatz bieten.

Steiermark mit großem Windpotential

Basierend auf der Klima- und Energiestrategie des Landes soll der Ausbau erneuerbarer Erzeugungsprojekte stark forciert werden. An der Überarbeitung des Sachprogramms Windenergie wird gerade gearbeitet. Schickhofer: „Die Windenergie sorgt für grünen Strom und bringt Investitionen in unsere steirischen Regionen. Die Investitionen schaffen neue steirische Arbeitsplätze und stärken damit die gesamte Steiermark.“ Die Steiermark hat nach Niederösterreich das zweitgrößte Potenzial für die Energiegewinnung aus Windkraft.

