Frau wegen tödlicher Spritze vor Gericht

Weil sie ihrem Verlobten ein Drogenersatzmedikament aufgekocht und in eine Spritze aufgezogen haben soll, steht eine 35-Jährige am Montag in Graz vor Gericht. Der Mann starb - die Frau sagte, er habe sich die Spritze selbst gesetzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, sie habe ihrem schwer suchtkranken Verlobten im August des Vorjahres die Spritze mit einem morphinhaltigen Drogenersatzmedikament vorbereitet. Der Mann starb in der Folge an einem Atemstillstand. Wer die Spritze gesetzt hat, konnte bisher auch im Prozess nicht geklärt werden.

„Bis zu 20 Bier pro Tag sind Standard“

Zu Prozessbeginn am Montag wurden die Lebensgeschichten der Angeklagen und ihres verstorbenen Verlobten beleuchtet: Beide sind bzw. waren seit Jahrzehnten schwer drogen- und alkoholabhängig. „Bis zu 20 Bier pro Tag sind Standard“, sagte die 35-jährige Invaliditätspensionistin vor Gericht.

Kranker Verlobter war „zu zittrig“

Am 20. August 2017 sahen die Beiden den ganzen Tag fern - der Verlobte der Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt krank, er hatte hohes Fieber. Weil er im Drogenersatzprogramm war, hatte er das morphinhältige, drei Mal pro Tag zu schluckende Ersatzmedikament daheim - in der Drogenszene sei es aber üblich, so die Angeklagte am Montag vor Gericht, das Medikament aufzulösen, aufzukochen und zu spritzen. Ihr Verlobter sei an diesem Tag so zittrig gewesen, dass er sie gebeten habe, die Spritze für ihn vorzubereiten, schilderte die Frau, sie sehe ein, dass das illegal gewesen ist.

Linkshänder und Einstichstellen

Die Spritze habe er sich selbst gesetzt, sagte die Frau aus - das aber zweifelten Staatsanwaltschaft und Anklage an. Der Mann war Linkshänder, das bestätigte auch die Angeklagte. Bei der Obduktion der Leiche des Mannes wurden alte Einstichstellen in der rechten Armbeuge gefunden; die frischen Einstichstellen der Überdosis waren alerdings auf dem linken Handrücken.

„Gott sei Dank kann er schlafen“

Der Richter wollte wissen, wie es möglich sei, dass der Mann zuerst zu zittrig gewesen sei, um die Spritze vorzubereiten, sie sich dann aber sehr selbst in den linken Handrücken gesetzt habe; auch die Sachverständige warf ein, dass es „viele Ungereimheiten“ gäbe.

Die 35-Jährige sagte weiter aus, sie habe erst bemerkt, dass ihr Verlobter neben ihr auf der Couch gestorben sei, als er schon blau angelaufen gewesen sei; davor habe sie sich gedacht: „Gott sei Dank kann er schlafen“.