Zugsgarnitur gegen Pkw: Mehrere Schwerverletzte

In Sankt Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz hat sich Dienstagfrüh ein schwerer Unfall an einer Bahnübersetzung ereignet. Eine Zugsgarnitur stieß gegen einen Pkw. Mehrere Personen wurden schwer verletzt.

Gegen 6.00 Uhr fuhr ein Zug der Steiermärkischen Landesbahnen von Weiz kommend in Richtung Gleisdorf. Auf Höhe einer Werkseinfahrt in Wollsdorf kollidierte der Zug mit der Seite eines auf den Gleisanlagen befindlichen Pkw.

ORF

Polizei

In Auto eingeklemmt

Dabei wurden der 30-jährige Lenker sowie die Beifahrerinnen im Alter von 25 und 27 Jahren, alle aus dem Bezirk Weiz, im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte konnten die drei Personen bereits aus dem Pkw befreien, sie wurden medizinisch betreut.

ORF

Auf dem Heimweg von der Arbeit

„Die Pkw-Insassen waren nach derzeitigem Erhebungsstand von der Arbeit auf dem Weg nach Hause. Der Pkw fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den Gleiskörper auf, wo er vom Triebwagen seitlich erfasst wurde“, schilderte ein Polizeibeamter am Unfallort.

Frauen in Lebensgefahr

Die beiden Frauen erlitten bisherigen Ermittlungen zufolge lebensgefährliche Verletzungen. Der 30-jährige Lenker wurde schwer verletzt.