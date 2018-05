Davis-Cup gegen Australien wird Grazer Messe

Das Play-off-Duell von Österreichs Tennis-Assen um den Aufstieg in die Davis-Cup-Weltgruppe mit Australien findet vom 14. bis 16. September auf dem Grazer Messegelände statt. Das wurde am Dienstag bekanntgegeben.

Es soll ein Stadion für 5.800 Zuschauer errichtet werden. Fix ist auch der erwartete Belag, es wird auf Sand gespielt werden. Der offizielle Ticketverkauf startet am 1. Juni.

Der Weg zum Kampf um den Aufstieg

Erstrundengegner 2018 in der Europa/Afrika-Zone 1 war im Februar in St. Pölten Weißrussland. Österreich gewann souverän 5:0. In Runde zwei musste das Team von Kapitän Koubek im April in Russland antreten, die Nationalmannschaft siegte in Moskau 3:1. Jetzt Im September spielt das Team gegen Australien um den Aufstieg in die Weltgruppe.

Deckel zu und Sightseeing

„Wir schauen, dass wir gegen Australien den Dekcel zumachen können. Ich habe viele Freunde hier in Graz, komme auch gerne nach Graz. Und ich bin sicher, dass auch die österreichischen Tennisfans das gerne annehmen werden, man kann einiges machen und besichtigen hier in Graz“, sagte Österreichs Davis-Kapitän Stefan Koubek.

Hoffen auf dem „Muster-Effekt“

„Wir haben ein gutes Konzept abgegeben, und wir haben den Zuschlag bekommen. Wir könnten wieder so etwas erleben wie damals mit Thomas Muster. Und das war dermaßen viel Emotion und Glücksgefühl, und ich glaube, deshalb wird es hier auch ausverkauft sein“, sagte der Grzer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).

