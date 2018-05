Vorwurf der fahrlässigen Tötung: Arzt vor Gericht

Am Landesgericht Leoben muss sich am Mittwoch ein praktischer Arzt wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen verantworten: Der Hausarzt soll einen Patienten mangelhaft reanimiert haben.

Weil er bereits Beschwerden und offenbar Anzeichen eines Herzinfarktes hatte, suchte der 57 Jahre alte Obersteirer in Begleitung seines Sohnes im August 2015 seinen Hausarzt auf - mehr dazu in Herzinfarkt beim Hausarzt hat Nachspiel vor Gericht (19.5.2017). Dort angekommen, dauerte es nicht lange, bis der Mann zusammenbricht: Herzstillstand in Folge eines massiven Hinterwandinfarktes.

Gutachten: „Minutenlang ohne Sauerstoff“

Die Notoperation am LKH Bruck an der Mur verlief gut, der Patient bekam drei Stents gesetzt. Nach fünf Tagen wurde allerdings der Hirntod diagnostiziert, die lebenserhaltenden Maschinen wurden abgestellt. Für den Hirntod soll laut Gutachten eine Sauerstoffunterversorgung verantwortlich gewesen sein: Minutenlang soll dem 57-Jährigen kein Sauerstoff zugeführt worden sein, wodurch irreversible Schäden am Gehirn entstanden.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hausarzt vor, seinen Patienten nicht kontinuierlich beatmet und keine ausreichende Herzdruckmassage durchgeführt zu haben. So soll er während der Reanimationsphase zweimal mit der Rettung telefoniert haben. Beim Eintreffen des Notarztes soll der Mann - mittlerweile blau im Gesicht - alleine auf der Liege gelegen sein, so die Aussage des Notarztes im Zivilverfahren.

Zivilrechtlich Schmerzensgeld zugesprochen

Zivilrechtlich hat die Witwe des Mannes Schmerzensgeld in der Höhe von rund 68.000 Euro zugesprochen bekommen - mehr dazu in Herzinfarkt bei Hausarzt: Schadenersatz für Witwe (8.2.2018). Strafrechtlich wurde das Ermittlungsverfahren gegen den Arzt zunächst eingestellt, nun wurde allerdings einem Fortsetzungsantrag stattgegeben: Am Mittwoch muss sich der Mediziner wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen am Landesgericht Leoben verantworten.