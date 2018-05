Diebin legte Feuer als Ablenkungsmanöver

Um sich ungestört an der Kassa einer Tankstelle im Grazer Bezirk Eggenberg bedienen zu können, hat eine Frau am Dienstagabend zwei Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Kurz vor 22.00 Uhr soll die Unbekannte in der Reininghausstraße zugeschlagen haben: Sie setzte zwei Müllcontainer an einer Tankstelle in Brand und rief gleich danach das Personal und drei Gäste zu Hilfe, um den Brand zu löschen.

Flucht mit dem Taxi

Während die anderen ins Freie liefen, nutzte die zwischen 20 und 25 Jahre alte Frau den Moment, um Bargeld in derzeit unbekannter Höhe aus der Kassenlade zu stehlen. Anschließend dürfte sie laut Polizei mit einem Taxi geflüchtet sein. Die Berufsfeuerwehr Graz machte sich indes an die Löscharbeiten; verletzt wurde niemand.

Haben Sie Hinweise? Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059 133 / 65 86 um sachdienliche Hinweise.

Die Fahndung nach der rund 160 Zentimeter großen, schlanken Frau verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen erinnerten sich unter anderem daran, dass die vermutlich aus dem Ausland stammende Verdächtige ein rosa Kleid, ein blaues Kopftuch und eine Brille getragen hatte. Nun bittet die Polizei um weitere Hinweise - die Ermittlungen laufen.