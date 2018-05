Jugendlicher Dealer festgenommen

Nach monatelangen Ermittlungen konnten Kriminalbeamte einen mutmaßlichen Drogendealer festnehmen. Der 16-Jährige soll im Großraum Hartberg Abnehmer mit Marihuana versorgt haben.

Die Kriminalisten waren dem amtsbekannten Jugendlichen, der im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wohnhaft ist, schon seit einem halben Jahr auf der Spur. Jetzt hat die Beweislage ausgereicht, dass die Staatsanwaltschaft Graz eine Festnahmeanordnung erlassen hat.

Amphetamine-Import am Zoll gescheitert

Der 16-Jährige steht im Verdacht, an rund 20 Abnehmer im Großraum Hartberg Marihuana verkauft zu haben. Zusätzlich bestehen laut der Landespolizeidirektion Anhaltspunkte, dass er zumindest dreimal versucht hat, durch Bestellungen im Darknet jeweils 250 Gramm Amphetamine in das Bundesgebiet einzuführen. Diese Lieferungen wurden jedoch von Zollbeamten des Flughafens Frankfurt am Main sichergestellt. Die Polizisten lieferten den 16-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.