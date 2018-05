Wölfe bedrohen Nutztiere und Almauftrieb

Die Almbauern betrachten Wildtiere und insbesondere Wölfe als wachsende Gefahr für ihre Tierbestände. Der Almwirtschaftsverein fordert daher den Schutz der Wölfe zu lockern und ihn notfalls zum Abschuss freizugeben.

Auch auf den steirischen Almen verabschiedet sich der Winter allmählich und so beginnt in den nächsten Wochen wieder der Almauftrieb. Noch im Mai ist es auf Almen bis etwa 1.500 Meter Höhe soweit, in höher gelegenen Regionen dauert es noch bis Anfang/Mitte Juni. Was die Almbauern aber eint ist die wachsende Gefahr, die von Wildtieren ausgeht. Der Wolf zum Beispiel ist dabei sich seinen Lebensraum auch in der Steiermark zurückzuerobern und das gefährdet laut dem Almwirtschaftsverein den Tierbestand auf den Almen massiv.

Kalb auf der Koralm von Wolf gerissen

Mehr als 40.000 Tiere werden die nächsten Monate wieder auf den insgesamt 1.800 bewirtschafteten Almen in der Steiermark verbringen. Doch die Idylle trügt, denn immer häufiger passiert es, dass Wildtiere wie etwa Wölfe auf den steirischen Almen Weidetiere reißen. Die etwa 4.000 Almauftrieb-Betriebe in der Steiermark rechnen mit einem verstärkten Auftreten der Wölfe, weil sich die Tiere etwa in Niederösterreich schon mit einer Rudelbildung heimisch gemacht haben, weiß der Obmann des steirischen Almwirtschaftsvereins Anton Hafellner: „Der Wolf ist ein äußerst mobiles und hochintelligentes Tier, das genau weiß wer leichte Beute für ihn ist. Wir haben voriges Jahr im Bereich der Koralm ein gerissenes frischgeborenes Kalb gehabt.“

„Wolfsfreie Gebiete schaffen, Schutz lockern“

Auch Rinder, Schafe und Ziegen seien stark gefährdet. Der Obmann des steirischen Almwirtschaftsvereins schlägt eine Art „europaweites Wildlebensraum-Konzept“ vor, um Kerngebiete mit ausreichend natürlichem Rückzugsraum für den Wolf zu schaffen. „Im Optimalfall sollten für uns Almbauern auch wolfsfreie Gebiete geschaffen werden.“ Im Gegensatz zu den Nutztieren auf den Almen würde der Wolf einen uneingeschränkten Schutz genießen, kritisiert Anton Hafellner. Er hält es für notwendig den Schutz für den Wolf aufzuweichen, da er nicht vom Aussterben bedroht sei. „Sogar Wolfsexperten sagen: Wer den Wolf will muss auch eine Regulierung überlegen.“

„Mit Waffen Grenzen aufzeigen“

Diese Regulierung kann sich Anton Hafellner zum Schutz der Nutztiere in bestimmten Fällen sogar in Form eines Abschusses vorstellen: „Es ist notwendig, dass der Wolf in seiner Intelligenz Grenzen auch mit Waffen aufgezeigt bekommt. Wölfe können auch die Scheu vor den Menschen verlieren, dann könnten auch sie Opfer werden.“

