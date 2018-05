Spielfeld: Weiterhin permanente Grenzkontrollen

Nicht nur wegen des starken Reiseaufkommens ist am langen Wochenende an den Grenzübergängen mit Wartezeiten zu rechnen - auch deshalb, weil die Kontrollen verlängert werden. In Spielfeld wird weiterhin permanent kontrolliert.

Seit der Flüchtlingskrise wird an den steirischen Außengrenzen wieder kontrolliert. Die EU prüft aufgrund des Schengen-Abkommens halbjährlich die Lage und gibt dann quasi ihr Einverständnis für Grenzkontrollen. Die aktuellen Kontrollen laufen mit Freitag aus, sie werden aber dann wieder für weitere sechs Monate bis 11. November verlängert. Österreich hatte um Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn angesucht.

Punktuelle Kontrollen an anderen Grenzübergängen

In der Steiermark wird es weiterhin permanente Grenzkontrollen in Spielfeld geben. An den restlichen Grenzübergängen wie etwa in Bad Radkersburg oder Sicheldorf gibt es punktuelle Kontrollen, so Polizeisprecher Leo Josefus. Kontrolliert werde außerdem auf den Hauptverkehrsrouten und entlang der grünen Grenze. Hier werden auch Beamte der regionalen Polizeidienststellen im Einsatz sein.

Reisende brauchen Pass oder Personalausweis

Ein Schwerpunkt bei den Kontrollen ist die Schlepperkriminalität. In den letzten sechs Wochen gab es laut Josefus aber keine Aufgriffe an den Grenzen. Für alle Urlauber gilt weiterhin: Wer nach Slowenien reist, muss bei der Einreise nach Österreich mit Kontrollen rechnen und sollte unbedingt einen Pass oder Personalausweis dabei haben.