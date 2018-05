Frau lag tot in ihrem Haus: Ermittlungen laufen

Im Bezirk Leoben ist Donnerstagfrüh eine 50-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei kann einen Mord nicht ausschließen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Der Sohn der Frau wurde in der Nacht fast unbekleidet aufgegriffen.

Nach ersten Angaben der Polizei hat der Lebensgefährte die Tote im gemeinsamen Haus in St. Peter-Freienstein entdeckt. Das Einfamilienhaus, in dem die Frau gefunden wurde, liegt in einem dicht besiedelten Gebiet mitten im Ort.

Frau lag in der Küche

Als der 39-Jährige Donnerstagfrüh von seiner Schichtarbeit nach Hause kam, fand er den leblosen Körper der 50. Jährigen in der Küche.

Sohn ins Krankenhaus gebracht und kurz befragt

Wenige Stunden davor wurde der Sohn der Toten auf dem Bahnhof in Leoben aufgefunden - bekleidet lediglich mit einer Unterhose. Er wurde auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus in Graz gebracht. Ob ein Zusammen besteht, versuchen Beamte des Landeskriminalamts derzeit herauszufinden.

Am Vormittag befand der Mann sich nach wie vor im LKH Graz-Südwest, wo er auch bereits kurz befragt worden war. Zu den Ergebnissen wollten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.