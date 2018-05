Vereinshaus in Unterettenbach abgebrannt

In Unterrettenbach einem Ortsteil von Sinabelkirchen im Bezirk Weiz ist am Mittwoch ein Vereinshaus in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Als die Feuerwehren bei dem Vereinsgebäude, das vor allem als Kegelbahn diente, eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Neun Feuerwehren mit etwa 70 Mann waren im Einsatz.

BFV Weiz

BFV Weiz

Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus verhindert

Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer und schützten andererseits das benachbarte Wohngebäude vor einem Übergreifen der Flammen. Das gelang auch, die Kegelbahn brannte aber vollständig ab.

BFV Weiz

BFV Weiz

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, auch die Brandursache muss erst ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.