Maturant schummelt mit Nachhilfelehrer-Hilfe

Ein kurioser Zwischenfall hat sich an einer Grazer Schule ereignet: Im Rahmen der Mathematura wurde Schüler beim Schummeln erwischt - mit seinem Smartphone. Er „konferierte“ mit seinem Nachhilfelehrer.

Der Schüler hatte zur Zentralmatura in mathematik ein Smartphone in die Klasse geschmuggelt und von dort seinem Nachhilfelehrer die Aufgaben per Foto übermittelte.

Schüler durfte Matura nicht fortsetzen

Der Nachhilfelehrer hatte sogar Antworten übermittelt, bevor die Schummelei aufflog. Der Jugendliche durfte die Matura nicht fortsetzen.

Panne auch in Wien

Eine Panne gab es am Mittwoch bei der Mathematikzentralmatura auch in Wien. An einer Schule in Floridsdorf beendete der Lehrer die Reifeprüfung statt nach 4:30 bereits nach 3:30 Stunden. Laut Ministerium sind die Arbeiten gültig - mehr dazu in Lehrermissgeschick bei Zentralmatura.