Angriff mit Eisenstange: Mann schwer verletzt

Mit einer Eisenstange hat in der Nacht auf Donnerstag ein 31-Jähriger in Knittelfeld im Bezirk Murtal einen 23-Jährigen geschlagen und dadurch schwer am Kopf verletzt. Der 31-Jährige wurde festgenommen.

Schauplatz des Angriffs war ein Parkplatz eines Lebensmittelmarktes: Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu einem Streit zwischen den beiden Einheimischen; in der Folge griff der eine den anderen jungen Mann mit einer rund 60 Zentimeter langen Klimmzugstange an.

Motiv unklar

Der 23-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins LKH Murtal in Judenburg eingeliefert - er konnte bisher nicht einvernommen werden. Sein Kontrahent wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben festgenommen und dort in die Justizanstalt eingeliefert. Der 31-Jährige habe sich bei seiner Einvernahme geständig gezeigt und angegeben, die Stange in Verletzungsabsicht verwendet zu haben, hieß es. Zum Motiv habe er keine Angaben gemacht.