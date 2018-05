„Tag der offenen Tür“ in der Karlau

Einen Blick hinter die Gefängnismauern gewährt am Samstag die Justizvollzugsanstalt Graz-Karlau. Der „Tag der offenen Tür“ soll auch dabei helfen, Vorurteile abzubauen. Bis zu 1.500 Besucher werden erwarten.

Wie sieht eine Zelle aus, wie funktioniert der psychologische Dienst, die Berufsfeuerwehr oder auch die eigenen Lehrlingsausbildungen in der Justizvollanstalt Graz-Karlau? Antworten auf diese Fragen und mehr geben die Justizwache und anderes Personal der Karlau am Samstag.

ORF

Von 12.00 bis 16.00 Uhr stehen die Türen für die Besucher offen; im Anschluss gibt es Musik und eine Jause mit Gebäck von der hauseigenen Anstaltsbäckerei - der Erlös aus dem Verkauf kommt karitativen Zwecken zugute. Bevor sie am Tag der offenen Tür den „Häf’n“ betreten, müssen Besucher aber ihre Mobiltelefone abgeben; außerdem wird geraten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, da es nur eine begrenzte Anzahl an Parkmöglichkeiten gibt - immerhin werden rund 1.500 Besucher erwartet.

Kein Kontakt mit den Häftlingen

Kontakt mit Häftlingen gibt es beim Tag der offenen Tür keinen, betont der stellvertretende Anstaltsleiter Gerhard Derler. Rund 560 Häftlinge sind derzeit in der Karlau untergebracht - mit den rund 250 Hafträumen, die zur Verfügung stehen, handelt es sich laut Derler um eine Überbelegung. In etwa 70 Bedienstete sind für die Verwaltung der Justizanstalt zuständig; nach neuem Personal wird, so heißt es, stets gesucht.

Geschichtsträchtiges Gebäude

Die Karlau ist ein ehemaliges Jagdschloss der Habsburger. Es wurde von Erzherzog Karl II. (1540-1590) von Innerösterreich erbaut und benannt. Das Schloss wurde in damaligen Zeiten für das Jagen von Zuchtwild in den Mur-Auen genutzt. Während den Napoleonischen Kriegen (1792 - 1815) wurde das Schloss als Lager für französische Kriegsgefangene genutzt, Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte dann die volle Umfunktionierung zum Gefängnis.

