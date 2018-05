Gemeinsam sicher Radfahren

Rund die Hälfte aller Radunfälle in der Steiermark passieren in Graz, und auch der Diebstahl von Fahrrädern häuft sich. Die Stadt Graz startet daher nun eine Initiative für mehr Sicherheit rund um das Radfahren.

Im Jahr 2016 gab es 507 Radunfälle im Raum Graz - in rund jedem vierten Unfall im Stadtgebiet ist ein Fahrradfahrer verwickelt, zeigt die Statistik.

Wer Köpfchen hat, der schützt es auch

Ein Helm kann dabei schwere Verletzungen verhindern: Im Gegensatz zum Skihelm, der bereits von rund 84 Prozent der Wintersportler getragen wird, ist die Helmtragequote im Grazer Stadtverkehr bedenklich gering: „Genau im Alltagsverkehr, dort liegen wir bei 17 Prozent in der Stadt, und das ist problematisch, weil letztendlich hier die meisten Unfallgegner sind - da gibt es Randsteine, Autos oder andere Fußgänger“, meint Peter Felber vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV).

Verkehrsentlastung durch Fahrräder

Vermehrtes Fahrradfahren hat auch den positiven Nebeneffekt, dass der Verkehr entlastet wird, betont Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP): „Wir wissen alle, dass die durchschnittlich zurückgelegte Wegstrecke in Städten zwischen fünf und acht Kilometern ist - eine Strecke, die man auch noch zu Fuß meistern könnte und die man auf alle Fälle mit dem Fahrrad meistern kann.“

Rund 2.000 Fahrraddiebstähle im Raum Graz

Wenn ein teures Fahrrad oder ein E-Bike gestohlen wird, kann dies daran liegen, dass man das eigene Rad unzureichend gesichert hat, erklärt Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ): „77,3 Prozent der Fahrräder sind nur schlecht gesichert, daher kommt es zu den massiven Diebstählen.“

Hinzu kommt, dass es auch innerhalb der eigenen vier Wänden oft zu Diebstählen kommt, so Stadtpolizeikommandant Kurt Kemeter: „Wir haben bei diesen sogenannten ‚Einbruchsdiebstählen‘ - dort, wo eine Sperrvorrichtung gebrochen wird oder aus Kellern gestohlen wird - derzeit eine Steigerungsrate von neun Prozent. 2.000 Fahrraddiebstähle in Graz sind uns eigentlich zu viel, und wir wären froh, wenn wir das möglichst weit herunterbringen können.“

Stadt Graz setzt Zeichen

Mit verschiedenen Aktionen will die Stadt Graz nun das Bewusstsein der Bevölkerung stärken und bietet bis Juni hochwertige vergünstigte Fahrradschlösser an, die in 26 Sportfachgeschäften verkauft werden; auch spezielle Stadthelme werden vergünstigt angeboten. Gemeinsam mit der Polizei will die Stadt Graz zudem für die hohe Unfallquoten Lösungen finden und besonders kritische Unfallkreuzungen genau analysieren.

