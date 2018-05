Unwetter mit Bränden und Überschwemmungen

Infolge von Blitzschlägen sind in der Oststeiermark Samstagabend Brände in zwei Häusern ausgebrochen. Verletzt wurde dabei aber niemand. Auch Starkregen sorgte in der nacht auf Sonntag für viele Feuerwehreinsätze.

In Flöcking im Bezirk Weiz brach in einem unbewohnten und für den Abbruch vorgesehenen Einfamilienhaus ein Brand aus. Die Polizei geht davon aus, dass ein Blitzschlag gegen 20:30 Uhr für den Brand verantwortlich ist.

Schwierige Löscharbeiten

Die Löscharbeiten, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten, gestalteten sich auf aufgrund der Bauweise des Hauses und des desolaten Zustandes schwierig.

Elektroleitungen begannen zu brennen

In Pöllau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld schlug ein Blitz gegen 20:00 Uhr in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses ein. Elektrozuleitungen zu einer seit längerer Zeit unbenutzten Sauna hinter einer Holzverkleidung begannen zu brennen. Die Feuerwehr führte Sicherungsarbeiten durch. Es kam nur zu lokalen Beschädigungen. Die Schadenshöhe stand bei beiden Bränden noch nicht fest.

Feuerwehr Graz

Viele Feuerwehreinsätze in Graz

Starke Regenfälle im Nordwesten von Graz sorgten Samstagabend und bis kurz vor Mitternacht für ein erhöhtes Einsatzaufkommen der Grazer Feuerwehren. Von Pumparbeiten, über Sandsacktransporte bis hin zum Entfernen von Verklausungen reichte die Einsatzpalette durch die Unwetter.

Feuerwehr Graz

Mühlgang abgesenkt

Besonders betroffen war der Bereich der Thalerstraße. Der Thaler Bach war punktuell über die Ufer getreten, und starke Hangwasser verunreinigten zusätzlich die Thalerstraße und angrenzende Liegenschaften stark. Mit zwei Ladekränen und Greifern wurden zusätzlich Verklausungen im Thaler Bach und dem Mühlgang beseitigt. Der Mühlgang wurde dazu auch abgesenkt.

Keller ausgepumpt

Acht Pumptrupps der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Graz waren im Einsatz, um Keller auszupumpen. Insgesamt standen zehn Fahrzeuge mit 22 Mann der Grazer Feuerwehren sowie die Straßenmeisterei und die Polizei im Einsatz.