Seitenständer touchiert: 16-Jähriger verletzt

Zwei 16-Jährige sind am Samstag in einen Unfall in St. Stefan im Rosental verwickelt gewesen. Der eine streifte den Seitenständer des Moped des anderen und zog sich eine schwere Fußverletzung zu.

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark fuhr gegen 20:00 Uhr auf dem Schigrabenweg mit seinem Moped hinter dem Motorfahrrad eines 16-jährigen Bekannten, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark.

Wollte Auffahrunfall vermeiden

Der Vorausfahrende wollte am rechten Fahrbahnrand stehenbleiben. Dazu blinkte er und bremste sein Fahrzeug ab. Der nachfolgende 16-Jährige dürfte dies zu spät bemerkt haben. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte er sein Moped nach links aus.

In die Kinderchirurgie gebracht

Dabei berührte der Jugendliche den Seitenständer des anhaltenden Mopeds und zog sich dabei eine schwere Fußverletzung am rechten Fuß zu. Der 16-Jährige wurde erstversorgt und in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Der zweite 16-Jährige blieb unverletzt.