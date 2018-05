Fußball-WM: Serben trainieren in der Steiermark

Im Vorfeld der Fußball-WM in Russland weht ein Hauch von WM-Luft auch durch die Steiermark: Serbiens Nationalmannschaft wird sich hierzulande vorbereiten und auch ein hochkarätiges Testspiel in Graz absolvieren.

Was Österreich in der WM-Quali-Gruppe D nicht gelang, schaffte Serbien: Den Gruppensieg und somit die direkte Qualifikation für die Endrunde.

Training in Bad Waltersdorf

Bevor die Serben am 17. Juni ihr erstes WM-Endrunden-Match gegen Costa Rica bestreiten werden, schlagen sie vom 31. Mai bis zum 9. Juni die Trainingszelte in Bad Waltersdorf auf. Der Kontakt ist laut Football Camp Styria-Geschäftsführer Kian Walizadeh über den ehemaligen West-Ham-Trainer Slaven Bilic entstanden, der mit seinem Team im letzten Jahr in der Steiermark trainierte.

„Dadurch, dass die Trainer und Sportdirektoren alle miteinander reden, wurde diesbezüglich auch gesagt, dass Waltersdorf ein sehr guter Trainingslager-Standort ist, und so kam dann auch der Anruf des Generalsekretärs der serbischen Nationalmannschaft“, so Walizadeh.

Test gegen Chile in Graz

Ein hochkarätiger Test ist bereits fixiert: Am 4. Juni treffen die Serben in der Merkur Arena in Graz auf Chile, das zwar nicht zur WM fährt, aber ebenfalls in Bad Waltersdorf trainiert - mit zwei absoluten Topstars.

„Ich hoffe, dass Vidal von Bayern München zu diesem Zeitpunkt wieder genesen ist und auch mit von der Partie ist. Und mit Alexis Sanchez, der ja für Schlagzeilen gesorgt hat mit seinem Wechsel von Arsenal zu Manchester United, haben wir da auch noch jemandem, dem wir auf die Beine schauen und den wir bewundern können“, so Walizadeh.

Somer-Schlager in Klagenfurt

Bei Football Camp Styria arbeitet man auch bereits auf Hochtouren an den Trainingslagern für die Vereinsmannschaften, die dann ab Ende Juni in die Steiermark kommen werden - und am absoluten Sommer-Schlager - Bayern München gegen Paris Saint-Germain - der von den Steirern organisiert wird.

„Natürlich war das erste Hauptaugenmerk zu sehen, ob die Infrastruktur gegeben ist, um das Ganze in der Steiermark auszurichten. Da aber leider von der Stadionkapazität her ein 30.000er-Plus angefragt wurde, haben wir uns relativ schnell auf Klagenfurt geeinigt“, so Walizadeh. Spieltermin ist der 21. Juli.

Link: