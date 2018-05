Grüne kritisieren Abschiebung von Lehrlingen

Die steirischen Grünen fordern mit einem Antrag im Landtag eine Ausbildungssicherheit für Lehrlinge. Anlass ist der Fall eines 22 Jahre alten afghanischen Lehrlings, der trotz Ausbildungsplatz abgeschoben werden soll.

Laut den steirischen Grünen häufen sich derzeit Fälle von Lehrlingen, die einen negativen Asylbescheid bekommen - auf einen aktuellen Fall machte Landtagsabgeordnete Lara Köck am Montag aufmerksam.

Grüne wollen Abschiebung verhindern

Der 22 Jahre alte Lehrling Mohammad Nasim Ahmadi erhielt trotz eines Ausbildungsplatzes vor wenigen Tagen einen zweitinstanzlichen Abschiebungsbescheid. Ahmadi flüchtete 2012 aus Afghanistan, nachdem ihn die radikalen Taliban rekrutierten; über den Iran kam er vor drei Jahren nach Österreich. Im Juli des vergangenen Jahres begann er bei der Bäckerei Köck in Mürzzuschlag mit einer Bäckerlehre.

Abschiebungsbescheid trotz Lehrberuf

Laut Firmenchef Robert Köck ist er bestens integriert, spricht gut Deutsch; trotzdem bekam er Ende April den Abschiebungsbescheid. Für Robert Köck ist das unverständlich, da vor allem in Mangelberufen großer Bedarf an Arbeitskräften besteht: „Es ist auf der einen Seite der große Bedarf da, an Arbeitskräften, an Nachwuchs, an Lehrlingen. Wir hätten jemanden, der sich integrieren lässt, der sehr willig ist und ehrgeizig und aktiv, und dann wird das von der Verwaltung, von der Politik praktisch verhindert und einfach unmöglich gemacht.“

Sicherheit für Lehrlinge schaffen

Für die Landtagsabgeordnete Lara Köck ist die Abschiebung von Mohammad Nasim Ahmadi kein Einzelfall - daher brachten die Grünen im Landtag einen Antrag ein, der Lehrlinge in Mangelberufen und deren Betriebe schützen soll: „Es geht uns speziell darum, in diesem Fall eine Sicherheit für die Lehrlinge zu schaffen und auch für die Unternehmer. Es gibt ein Modell wie in Deutschland, wo einfach die Lehrlinge fünf Jahre Abschiebeschutz haben, in Ruhe ihre Ausbildung fertig machen dürfen und dann noch eine gewisse Zeit am Arbeitsmarkt sind. Dieses Modell würden wir auch für Österreich anstreben.“

Grüne Steiermark

Im Fall von Mohammad Nasim Ahmadi wird dieser Antrag zu spät kommen. Ob eine bereits vorbereitete, neuerliche Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gegen den Abschiebungsbescheid hilft, bleibt abzuwarten - theoretisch kann der Bäckerlehrling jederzeit von der Fremdenpolizei abgeholt und abgeschoben werden.

