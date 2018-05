ORF-Bienenschwärme „ausgeschwärmt“

Jeden Tag kräftiger werden die zwölf Bienenköniginnen im Park des ORF-Landesstudios Steiermark. Der ORF Steiermark verschenkte nun sechs Bienenschwärme an erfahrene Imker.

Zwölf Honigbienenvölker mit jeweils einer Königin, bis zu 50.000 Arbeitsbienen und einigen hundert Drohnen besiedeln den Park des ORF-Landesstudios Steiermark. Profi-Imker Johannes Wruss, der die „Wunderwelt Bienen“ im ORF-Park betreut, freut sich: „Ich bin sehr zufrieden, das Bienenjahr hat heuer im ORF Park außergewöhnlich gut begonnen.“

Ein langes Bienenleben

Der Mai ist aber eine kritische Zeit für Imker und ihre Bienen: Da die Völker jetzt beständig wachsen, wird der Platz in den Stöcken zu eng; ein Teil der Bienen will daher mit einer eigenen, jungen Königin ausziehen und sich ein neues Zuhause suchen – die Bienen schwärmen. Erfahrene Imker kommen diesem natürlichen Trieb der Bienen zuvor und teilen die Völker auf neue Stöcke auf, bevor sie schwärmen - sie bilden sogenannte Kunstschwärme. Sechs solcher Kunstschwärme - gebildet aus den Funkhaus-Bienen - wurden nun verschenkt.

In die ganze Steiermark ausgeschwärmt

Unter rund 100 Bewerbern aus dem ganzen Land wurden letztlich per Los jene gekürt, die die sogenannten „Kehrschwärme“ bekommen haben - und es sind kräftige, gesunde und vor allem fleißige Bienen, bestätigt auch Johannes Wruss: „Ich habe geschaut, dass die Zusammenstellung der Bienen optimal ist: Es sind etwa zwei Drittel Flugbienen, und wir haben immer eine Wabe vom Brutraum dazugegeben, mit ganz frisch geschlüpften Bienen.“

ORF/Regine Schöttl

So schwärmen die ORF-Funkhaus-Bienen in die ganze Steiermark aus: nach Stanz im Mürztal, nach Altaussee, nach Niederwölz, nach Kumberg, nach Graz und nach St. Ruprecht an der Raab.