Lange Nacht der Kirchen mit Zukunftsfragen

Rund 100 steirische Einrichtungen öffnen am 25. Mai für die Lange Nacht der Kirchen ihre Pforten. Das Programm ist vielfältig – wie die sechs Konfessionen, die den Abend mitgestalten. Im Mittelpunkt stehen Zukunftsfragen.

Lange Nacht der Kirchen: Bis Mitternacht sind in der Steiermark rund 100 Kirchen, Klöster und Einrichtungen geöffnet. Insgesamt gibt es etwa 500 Veranstaltungen im ganzen Land

Rettet Schönheit die Welt? Wieviel Macht hat eine schwache Kirche? Ist Armut unfair? Wo brauchen wir Grenzen? – das sind vier der acht Fragen, die im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen am 25. Mai gestellt werden. Zu jeder Frage gibt es auch eine eigene Veranstaltung, wie etwa im Afro-Asiatischen-Institut in Graz, das sich mit der Schönheit der Welt auseinandersetzt.

Sechs Konfessionen an einem Abend

"Wir stellen diese Fragen in Zusammenhang mit unserem Jubiläum über der Generalfrage. Glauben wir an unsere Zukunft? Das ist die große Frage, mit welcher Last der Geschichte gehen wir in Zukunft. Ich denke, dass das ein wichtiger Beitrag von Kirche auch für die ganze Gesellschaft ist, dass die Menschen in ihrem Leben Zukunft entdecken und Zukunft haben“, so der Vorsitzende des Ökumenischen Forums christlicher Kirchen in der Steiermark, Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz.

Die Lange Nacht der Kirchen heißt nicht nur so, weil es viele Häuser zu besuchen gibt, sondern auch, weil viele Konfessionen gemeinsam diesen Abend gestalten. Steiermarkweit sind es heuer sechs, so Superintendent Hermann Miklas: „Es sind neben der römisch-katholischen Kirche, auch die altkatholische Kirche, die koptische Kirche, die evangelische Kirche, die Baptistengemeinde dabei, es wird von einer bunten Vielfalt getragen, die sich aber einig ist in den Grundfragen.“

Lange Nacht der Kirchen

Die Vielfalt zeigt sich auch in den Zugängen: So wird es neben Lesungen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Konzerten und Themenführungen, auch Möglichkeiten für ganz persönliche Gespräche geben, so Christian Leibnitz: „Die Tatsache, dass die Caritas mit im Boot ist, die auch den ganzen Fragen der Migration und der Armut in ihrer Vielfalt begegnet, die Frage, wie Armut heute überwunden werden kann.“

Angst kein guter Ratgeber

Man wolle den Menschen Hoffnung geben, so Hermann Miklas: „Ganz viele Menschen sind von Angst geprägt und gesteuert. Sie treffen Entscheidungen aus Angst heraus. Wir glauben, dass Angst nicht immer ein guter Ratgeber sein kann und wollen dem ein Stück Hoffnung gegenüberstellen.“ An allen Orten wird mit Momenten der Stille verfolgten Christen gedacht. "Die Lange Nacht möchte auch die Augen öffnen für Bereiche, die man sonst nicht sieht. Zum Beispiel in der Albert Schweitzer-Klinik, dass man versucht, mit einem Anzug nach zu empfinden, wie es ist, alt zu sein. Die Belgier-Kaserne ist heuer geöffnet, dass man dort einen Einblick bekommt in die heutige Soldatenseelsorge“, erklärt Leiterin Gertraud Schaller-Pressler.

Link: