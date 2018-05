Klimakonferenz mit steirischen Lösungen

Die Steiermark unterstützt Arnold Schwarzeneggers Klimaschutzinitiative „R20“. Der Umwelttechnologie-Cluster Green Tech vertritt die Anliegen bei einer Konferenz am Dienstag in Wien mit rund 1.200 Experten.

Auf Einladung von Arnold Schwarzenegger und dessen Klimaschutzinitiative wird in der Wiener Hofburg eine Konferenz abgehalten, bei der über die Umsetzung von Klimaprojekten diskutiert wird.

CO2-Einsparungen durch steirische Lösungen

Die Unternehmen des steirischen Green Tech-Clusters spielen mittlerweile weltweit eine führende Rolle im Bereich der Umwelttechnologien. Durch steirische Lösungen konnten im Vorjahr auf dem ganzen Globus 550 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden, sagt Green Tech-Geschäftsführer Bernhard Puttinger - das ist 40 Mal mehr, als die Steiermark ausstößt.

„Zum Beispiel Wasserkraftwerke, die in der Steiermark gefertigt werden, von steirischen Unternehmen gefertigt werden, sparen weltweit den Großteil dieser CO2-Menge ein“, so Puttinger. Wasserkraftwerke produzieren so viel grünen Strom wie ganz Indien benötigt: „Rund 1.200 Terrawatt-Stunden, das ist eine sehr erquickliche Zahl. Jede fünfte Kilowatt-Stunde grüner Strom hat sozusagen ein technologisches Herz made in der Steiermark.“

Startschuss für Zusammenarbeit in Thal

Der symbolische Startschuss der Zusammenarbeit mit Arnold Schwarzeneggers Klimaschutzinitiative „R20“ fiel in Thal bei Graz: Dort, wo Schwarzenegger einst trainierte, pflanzte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gemeinsam mit Volksschulkindern und dem Green Tech Cluster 20 Eichen.

„Arnold Schwarzenegger gilt international als steirische Eiche, und er setzt sich für den Klimaschutz ein. Die steirischen Unternehmen sind selbst internationale Größen bei den Klimaschutztechnologien, und das wollten wir hier zeigen mit dem gemeinsamen Eichensetzen in Thal, in seiner Heimatgemeinde. Eichen, die für Stärke stehen, die aber auch für weiteres Wachstum stehen, denn wir brauchen noch mehr Anstrengungen, um die Klimaschutzziele zu erreichen“, so Puttinger.

Die Konferenz in Wien soll dazu beitragen, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. Schwarzenegger und 1.200 internationale Gäste - darunter UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, EU-Vizepräsident Maros Scheftschovitsch und Pekings Vizebürgermeister Sui Zhenjiang - werden über die Finanzierung und die konkrete Umsetzung von Klimaprojekten diskutieren.

