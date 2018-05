Hupf in Gatsch: Grazathlon 2018 rückt näher

Der Grazathlon wirft seine Schatten voraus. Am 9. Juni geht in der Landeshauptstadt wieder der Hindernislauf über die Bühne - besser gesagt über 18 teilweise neue Hindernisse. Aber auch das bekannte Gatschhüpfen darf wieder nicht fehlen.

Die Strecke, die die Teilnehmer bewältigen müssen, ist zehn Kilometer lang und besteht aus 18 Hindernissen, die quer über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Zum Beispiel „Hupf in Gatsch“ - das ist ein Container, der bis obenhin mit Gatschwasser befüllt ist. Ein anderes Hindernis heißt „Gib Gummi“, wo die Teilnehmer über eine 18 Meter lange Gummireifenstraße klettern müssen. Und auch eine Spezialaufgabe für die Wadeln ist dabei: 260 Stufen, über die die Teilnehmer den Schlossberg erklimmen müssen.

ORF

Murkai: Neues Hindernis für Schwindelfreie

Veranstalter Andreas Mauerhofer hat sich für die neue Ausgabe aber auch wieder etwas Neues einfallen lassen: „Wir werden den Murkai mit einem neuen Hindernis überbauen, wo die Teilnehmer in vier Metern Höhe, ohne dass der Verkehr aufgehalten wird, über die Straße klettern müssen.“

Stargast Anna Gasser, Premiere für Junior Grazathlon

Der Grazathlon findet mittlerweile zum sechsten Mal statt. Premiere feiert heuer ein „Junior Grazathlon“ für KInder zwischen 8 und 15 Jahren am 8. Juni. Die Strecke führt über zwei Kilometer und acht Hindernisse. „Wir werden außerdem eine namhafte Sportlerin, Olympiasiegerin Anna Gasser, am Freitag und Samstag zu Gast haben. Neu wird auch das Speedrace am Freitagabend sein, wo wir den Teilnehmern des Grazathlons die Möglichkeit geben werden, zwei Hindernisse auf Zeit zu absolvieren“, erzählt Mauerhofer.

ORF

„Alleine starten, gemeinsam ins Ziel kommen“

Das Motto für die meisten Teilnehmer beim Grazathlon ist übrigens auch heuer wieder das olympische - „dabei sein ist alles“. Mauerhofer: „Das Interessante am Grazathlon ist, dass du dieses Rennen alleine beginnst, aber miteinander ins Ziel kommst. Es wird bei einem Hindernis, das man selbst nicht schafft, geholfen und das macht die Attraktivität des Bewerbes aus.“

Die Anmeldefrist für den Grazathlon 2018 endet am 4. Juni um Mitternacht.

Link: