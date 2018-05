Tödlicher Sturz von Hausdach

In Knittelfeld hat sich ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein 56-Jähriger ist bei Sanierungsarbeiten vom Dach eines Einfamilienhauses gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stieg am Mittwoch auf das Dach des Einfamilienhauses in Knittelfeld, um den Kamin zu sanieren. Dabei rutschte der 56-Jährige auf den Dachziegeln aus und stürzte zirka sieben Meter in die Tiefe. Der Mann prallte aus dieser Höhe auf dem Asphaltboden vor dem Haus und wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Ungesichert am Dach

Die ermittelnden Polizeibeamten schließen derzeit ein Fremdverschulden aus. Im Hinblick auf die Sicherung während der Arbeit werden noch Erhebungen durchgeführt, der Mann dürfte jedoch keine Seilsicherung verwendet haben. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.