Trautenfels als Standort für neues Leitspital fix

Das neue Leitspital im Bezirk Liezen ist jetzt fix, es wird im Raum Trautenfels angesiedelt werden und 250 Mio. Euro kosten. Die Spitäler in Rottenmann, Bad Aussee und Schladming sollen als Gesundheits- bzw. Facharztzentren bestehen bleiben.

Aus drei mach eins: Aus dem LKH Rottenmann, dem LKH Bad Aussee und der Diakonissenklinik Schladming wird das Leitspital Liezen in Trautenfels in der Gemeinde Stainach-Pürgg. Für Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) ist es ein Standort, der den im Strukturplan Gesundheit niedergeschriebenen Standards entspricht: „Wir können damit sicherstellen, dass 88 Prozent der Bevölkerung des Bezirks in den geforderten 30 Minuten das Leitspital erreichen können.“

Zwei Betreiber, Jobgarantie für Mitarbeiter

Es sei eine gemeinsame Entscheidung der Regierungspartner ÖVP und SPÖ gewesen, die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Leitspitals würden unverzüglich beginnen. Eröffnet werden soll der neue Standort 2025, als Betreiber werden laut Drexler zwei Partner zusammenarbeiten - die KAGes und die Diakonie. „Mir war es von Anfang an wichtig, beide Betreiber im Boot zu haben, wenn es darum geht die Versorgung im Bezirk Liezen neu zu organisieren“, so Drexler.

Er versicherte am Donnerstag auch, dass alle Mitarbeiter an den bisherigen Standorten ihren Arbeitsplatz behalten werden. „Wir können garantieren, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Unternehmungen weiterhin Beschäftigung finden werden.“

ORF.at

„Ein Spital alleine kann Versorgung nicht abdecken“

Die drei bestehenden Spitäler Rottenmann, Bad Aussee und Schladming werden als Gesundheitszentren mit fachärztlicher Unterstützung weiter genutzt. Denn ein Spital allein könne nicht die Gesundheitsversorgung für die gesamte Region abdecken, sagt SPÖ-Gesundheitssprecherin Ursula Lackner: „Es braucht für eine zukunftsfähige und qualitätsvolle Gesundheitsversorgung auch den niedergelassenen Bereich.“ Im Vorfeld der Präsentation gab es ein Treffen aller politischen Vertreter der betroffenen Regionen, wo Bürgermeister und Gemeinderäte über die Pläne informiert wurden. Die Freude sei nicht bei allen gleich groß gewesen, so Drexler, aber dennoch sei der Tenor, dass man bei der Gesundheitsversorgung in Zukunft an einem Strang ziehen wird.

Rückblick: Pläne sorgten für Verunsicherung

Mit der Präsentation des regionalen Strukturplans „Gesundheit Steiermark“ vor einem Jahr wurden die Pläne bekannt, dass im Bezirk Liezen die Spitäler Schladming, Bad Aussee und Rottenmann geschlossen werden sollen und stattdessen ein Leitspital entstehen soll - mehr dazu in Steirische Gesundheitspläne bis 2025 vorgestellt. Proteste in der Region und Gerüchte um den möglichen Betreiber des neuen Spitals waren die Folge - mehr dazu in Initiative kämpft um Spitäler in Region Liezen und Leitspital Liezen: Betreiber noch nicht fix.